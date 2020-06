Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Siegfried Russwurm soll neuer Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) werden. BDI-Präsident Dieter Kempf habe den Aufsichtsratsvorsitzenden der Industrieunternehmen Thyssenkrupp und Voith als seinen Nachfolger vorgeschlagen, teilte der Verband mit. "Gemeinsam mit allen Vizepräsidenten werde ich der BDI-Mitgliederversammlung am 30. November empfehlen, Siegfried Russwurm zum Präsidenten des BDI 2021/22 zu wählen", erklärte Kempf. "Die Vizepräsidenten haben den Vorschlag einstimmig befürwortet."

Der 56-jährige Russwurm war den Angaben zufolge von 2008 bis 2017 Mitglied des Vorstands der Siemens AG, verantwortlich für alle Industriethemen, als Chief Technology Officer für Technik sowie für Healthcare und Personal. Russwurm ist Mitglied des Präsidiums der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) und des Vorstands der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. Als Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Siemens gehörte er von 2008 bis 2010 dem Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) an.

"Nach vier intensiven Jahren an der Spitze der deutschen Industrie werde ich - wie es die Satzung als Regel vorsieht - nicht erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren", erklärte der 67-jährige Kempf, der seit 2017 BDI-Präsident ist und dessen zweite Amtszeit Ende 2020 planmäßig endet. Russwurm kündigte an, er wolle sich "dafür einsetzen, dass die Unternehmen in Deutschland und Europa die heftige Rezession möglichst rasch überwinden und unsere Industrie ihre weltweite Spitzenstellung im digitalen Wandel sichert und stärkt". Es gehe um die Zukunft des Standorts als innovative Industrie- und Exportregion.

