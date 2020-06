Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.970,75 -2,16% -8,13% Euro-Stoxx-50 3.098,79 -1,74% -17,26% Stoxx-50 2.901,67 -1,07% -14,73% DAX 11.768,58 -1,51% -11,17% FTSE 6.023,88 -1,33% -19,06% CAC 4.767,76 -1,48% -20,25% Nikkei-225 21.530,95 -3,47% -8,99% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,75 0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,51 36,26 -2,1% -0,75 -39,7% Brent/ICE 38,44 38,73 -0,7% -0,29 -39,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,82 1.730,59 -1,1% -18,77 +12,8% Silber (Spot) 17,16 17,50 -2,0% -0,34 -3,9% Platin (Spot) 810,55 811,65 -0,2% -1,25 -16,0% Kupfer-Future 2,55 2,60 -1,8% -0,05 -9,3%

Die Sorgen vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie lasten zu Wochenbeginn weiterhin auf den Ölpreisen. Allerdings könne sich WTI und Brent von ihren Tagestiefs deutlicher erholen. Unter anderem hatte China den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen seit April gemeldet. Damit steigen die Sorgen vor weiteren negativen konjunkurellen Auswirkungen, welche die Nachfrage dämpfen dürften. Dazu kommen die sich verstärkenden Spannungen zwischen Nord- und Südkorea. Der Goldpreis proftitiert nur kurzzetig von seinem Status als "sicherer Hafen". Zwischenzeitlich Gewinne werden wieder abgegeben und das Edelmetall rutscht ins minus.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die zunehmenden Sorgen vor einer zweiten globalen Corona-Infektionswelle dürften die Wall Street zu Wochenbeginn kräftig ins Minus drücken. Denn damit dürften sich die bestehenden negativen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur nochmals verstärken. Unter anderem hatte China den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen seit April gemeldet. Binnen eines Tages wurden 57 neue Infektionsfälle verzeichnet. Davon traten 36 Fälle in Peking auf und wurden offenbar nicht aus dem Ausland eingeschleppt. Auch in den USA waren die Fallzahlen in mehreren Bundesstaaten zuletzt gestiegen. Dazu kommen leicht negative Konjunkturdaten aus China. Dort hat sich im Mai die Erholung der Industrie zwar fortgesetzt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Für einen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vorbörslich verliert die Aktie des Autovermieters Hertz mit der Aussicht auf eine Kapitalerhöhung gut 14 Prozent. Das Unternehmen will sich so am Markt 1 Milliarde Dollar beschaffen und hat dafür von einem Insolvenzgericht grünes Licht bekommen. Der Fall ist ungewöhnlich, weil sich Hertz in Insolvenz befindet. Das Unternehmen hatte sich im vergangenen Monat angesichts eines Schuldenbergs von 19 Milliarden Dollar und eines wegen der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommenen Geschäfts für zahlungsunfähig erklärt. Zuletzt war es zu einer für Marktexperten schwer nachvollziehbaren massiven Erholung des zuvor abgestürzten Kurses gekommen. Vereinzelt wurde als möglicher Grund auf die Unterstützungsmaßnahmen der US-Notenbank für den Aktienmarkt und die Wirtschaft verwiesen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:00 DE/SAP SE, Keynote von CEO Klein auf virtueller Messe Sapphire Now

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -32,0 zuvor: -48,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen erholen sich bis Montagmittag deutlich von den Tagestiefs. Damit kommt es nach dem jüngsten Ausverkauf zu ersten Stabilisierungsansätzen. Fundamental belastet wird die Stimmung von den Ängsten vor einer zweiten Pandemiewelle. Nach einem Corona-Ausbruch sind in Peking mehrere Wohngebiete abgeriegelt worden. "Ein zweiter Lockdown hätte katastrophale Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, manche Länder könnten sich solche Maßnahmen nicht mehr leisten", sagt Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader. Der Marktanalyst meint zwar, noch könnte es sich bei den Kursverlusten lediglich um einen temporären Rücksetzer handeln. "Es steht jedoch fest, dass es zur Zeit nicht viel braucht, um die Börsen zurück in den Panikmodus zu versetzen", ergänzt er. Von anderer Seite heißt es, mit der Gegenbewegung auf die starken Erholungswellen vom April und Mai werde nun die mittelfristig überkaufte Lage bereinigt. Auf der Verliererseite ganz oben sehen die konjunkturabhängigen Rohstoff-Aktien, deren Stoxx-Branchenindex um 2,5 Prozent fällt. Der Index der Banken verliert 1,4 Prozent. BP fallen um 3,6 Prozent. Der britische Ölriese hat seine Ölpreisschätzungen deutlich gesenkt. Mehr Sorgen machen die Abschreibungen von 13 bis zu 17,5 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal. Astrazeneca gewinnen dagegen 1,7 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit der EU einen Vorvertrag zur Lieferung von 300 Millionen Dosen geschlossen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Positiv werden die Umsatzzahlen von H&M aufgenommen. Das Geschäft im zweiten Geschäftsquartal ist laut der Citigroup etwas besser als befürchtet gelaufen. Das Online-Geschäft scheine viel von der Umsatzschwäche der wiedergeöffneten Läden ausgleichen zu können. Die Aktie hält sich mit Abschlägen von 0,8 Prozent gut.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8.17 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1247 +0,04% 1,1245 1,1244 +0,3% EUR/JPY 120,70 +0,00% 120,55 120,6675 -1,0% EUR/CHF 1,0700 -0,19% 1,0714 1,07 -1,4% EUR/GBP 0,8979 -0,04% 0,9020 0,8970 +6,1% USD/JPY 107,33 -0,05% 107,22 107,3195 -1,3% GBP/USD 1,2525 +0,09% 1,2466 1,25 -5,5% USD/CNH (Offshore) 7,0932 +0,14% 7,0942 7,0826 +1,8% Bitcoin BTC/USD 9.099,76 -2,53% 8.963,26 9394,2550 +26,2%

Der Dollar-Index zeigt sich mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent. Entgegen vieler Kommentatoren, die die jüngste Erholung des US-Dollar mit Risikoscheu und damit einer Flucht in den vermeintlich sicheren Dollarhafen erklärten, sieht Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank hinter der Dollarstärke Gewinnmitnahmen. Zur Flucht in sichere Häfen passe nämlich nicht, dass der Franken und auch der Yen davon nicht ebenfalls profitierten, während gleichzeitig nach einer "heftigen Phase von Dollarschwäche" die Zeit für Korrektur und Gewinnmitnahmen sei.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nachdem es in einigen Regionen der Welt zuletzt zu neuen vermehrten Ausbrüchen von Coronavirus-Infektionen gekommen ist, haben die Börsen in Ostasien zum Wochenstart sehr schwach tendiert. Die Sorgen vor einer zweiten großen globalen Infektionswelle und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten zwar schon früh das Geschehen dominiert, die Abgaben weiteten sich im Späthandel an den meisten Plätzen aber noch kräftig aus. Unter anderem hatte China den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen seit April gemeldet. Von neuen Konjunkturdaten aus China kam dazu ein leicht negativer Impuls, denn dort ist die Industrieproduktion im Mai mit 4,4 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so stark gestiegen wie von Experten geschätzt. Zudem verfehlte auch der Einzelhandelsumsatz die Erwartungen. Für den Kospi in Seoul ging es um 4,8 Prozent abwärts. Hier drückten zusätzlich noch die Spannungen mit Nordkorea auf die Stimmung. Nordkorea will nach Aussage der Schwester von Diktator Kim Jong Un militärisch gegen Südkorea vorgehen.

CREDIT

Zum Wochenauftaktakt ziehen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt wieder etwas an. Händler verweisen auf die nachlassende Risikobereitschaft mit der Furcht vor einer zweiten Pandemie-Welle. Zugleich heißt es aber auch, an den Anleihen- und Credit-Märkten stehe nun ein Test der Zentralbanken bevor, inwieweit diese eine stärkere Gegenbewegung bei CDS- und Anleihen-Spreads überhaupt zuließen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Encavis-Aktionäre nehmen lieber Aktien als Geld

Die Mehrheit der Aktionäre der Encavis AG zieht neue Aktien des Unternehmens einer Bardividende vor. Wie der Solar- und Windparkbetreiber mitteilte, entschieden sich 61,5 Prozent für den Bezug neuer Aktien an Stelle der Bardividende. Insgesamt würden somit rund 1,398 Millionen neue Aktien emittiert und eine Bardividende von rund 20,468 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

BP schreibt im 2. Quartal bis zu 17,5 Milliarden Dollar ab

Die Corona-Pandemie, der niedrige Ölpreis und der Wandel bei den Energieträgern sind erhebliche Belastungen für BP. Der britische Ölkonzern kündigte aufgrund der Überprüfung seines Portfolios und grundlegender Geschäftsannahmen Abschreibungen von 13 bis 17,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal an.

Immofinanz erwägt Kapitalmaßnahmen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 06:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.