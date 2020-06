Der DAX knüpft am Montag an seine deutlichen Verluste aus der Vorwoche an und sackt im Tagestief bei -2,9% bis auf 11.598 Punkte ab. Bis zum Mittag kann sich der deutsche Leitindex wieder etwas erholen und liegt bei etwa 11.800 Punkten noch rund 1,3% im Minus. Derweil rechnet das Bundeswirtschaftsministerium mit einem schleppenden Erholungsprozess der Wirtschaft, das BIP werde im zweiten Quartal noch einmal stark zurückgehen. Hohe Umsätze bei BASF und Amazon Die BASF ist heute mit einem Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...