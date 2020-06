Berlin (ots) - Veganz (https://veganz.de/) , der deutsche Marktführer für vegane Lebensmittel, gewinnt mit seiner Käsealternative " Der Genussige - Mediterran (https://veganz.de/produkt/bio-veganz-der-genussige-mediterran/) " den Vegan Food Award 2020 von PETA als beste Käsealternative. Mit nur sechs Zutaten in Bio-Qualität, auf Basis von Cashewkernen und frei von Soja, Palmöl, Zusatzstoffen, Verdickungsmitteln oder künstliche Aromen entspricht Der Genussige von Veganz vollends den Wünschen der Konsumenten."Mit nur wenigen und sehr hochwertigen Bio-Zutaten bringen wir durch innovative Produktionsprozesse geschmackliche Käsealternativen auf den Markt, bei denen die Verbraucher den Unterschied nicht mehr merken. Gleichzeitig haben wir sehr hohe Anforderungen im Bereich Umwelt- und Tierschutz, denn alle unsere Produkte müssen beste Ergebnisse in unserem Nachhaltigkeitsscore erzielen. Mit dem Genussigen ist das gelungen und wir freuen uns sehr mit dem Vegan Food Award 2020 dafür prämiert worden zu sein." So Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG.Der Genussige ist ebenfalls in den Sorten Klassik und Kräuter erhältlich. Die Käsealternativen sind unter anderem in ausgewählten Edeka Märkten und bei Spar Österreich erhältlich. Der Genussige Klassik ist zusammen mit anderen Veganz Produkten ab dem 18.6.2020 auch deutschlandweit bei Lidl in Aktion erhältlich.Veganz bringt nach dem Sommer bereits die nächste Käsealternative auf den Markt. Erstmalig aus eigener Produktion, wird eine vegane Alternative nach Art eines Camembert in den Handel kommen.Der "Vegan Food Award" würdigt die stetig wachsende Auswahl und Verfügbarkeit veganer Produkte und rückt die Unternehmen in den Fokus, die den florierenden Markt der tierfreien Lebensmittel bereichern.Kontakt:Pressekontakt:Medienkontakt und Muster: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 657 596 21Original-Content von: Veganz Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070230/100849942