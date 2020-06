Von Matt Grossman und Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--3M hat im Mai einen Umsatzrückgang von 20 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar verbucht. Getrieben war dieser durch rückläufige Umsätze in allen vier Geschäftssegmenten und in allen drei Regionen. Der Rückgang beschleunigte sich im Vergleich zum Vormonat, allerdings hatte der Mai zwei Geschäftstage weniger, was laut Mitteilung mitverantwortlich war für den Rückgang.

Beim Hersteller von Klebeband, Klebstoffen, Post-it-Notes und Pflaster gingen die Umsätze im Segment Gesundheit um 11 Prozent zurück, bei Consumer um 12 Prozent, im Segment Sicherheit und Industrie um 17 Prozent und im Segment Transport und Elektronik um 30 Prozent.

Regional war der stärkste Rückgang mit 26 Prozent in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) zu verzeichnen. In Nord-und Südamerika betrug der Rückgang 21 Prozent, in Asien-Pazifik 15 Prozent.

Im April betrug der Umsatzrückgang 11 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar, einzig das Segment Gesundheit steigerte im April den Umsatz.

Der US-Konzern ist infolge der coronabedingten Unsicherheiten zu monatlichen Trading Updates gewechselt und hat Abstand von Ausblicken für das Quartal und das Gesamtjahr genommen.

Der Factset-Konsens liegt für das zweite Quartal bei einem Umsatz von 7,24 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass der Umsatz im Juni mindestens 2,74 Milliarden Dollar betragen muss, um die Prognose zu erreichen.

