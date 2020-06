Bayerische Börse AG: Neo-Broker von Scalable handelt über die Börse gettexDGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bayerische Börse AG: Neo-Broker von Scalable handelt über die Börse gettex15.06.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pressemitteilung München, den 15. Juni 2020Neo-Broker von Scalable handelt über die Börse gettexDer führende digitale Vermögensverwalter in Deutschland, die Scalable Capital aus München, startet mit einem eigenen Neo-Broker über die Börse gettex. Ab sofort können Kunden des Scalable Brokers über 4.000 Aktien, 1.500 ETPs und 3.500 aktiv gemanagte Fonds aus dem gettex-Universum von 8:00 bis 22:00 Uhr schnell und kostengünstig handeln."Dass sich Scalable für die Börse gettex entschieden hat, ist für uns ein weiterer Beweis für die Innovationskraft und Verlässlichkeit von gettex", betont Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. "Der von Scalable gestartete neue Broker ist bereits der vierte Broker, der sich in diesem besonderen Jahr an gettex angeschlossen hat. Wir sind sicher, dass der Scalable Broker durch seine neuartige Preisgestaltung und die besondere Berücksichtigung von Sparplänen zusätzliche Zielgruppen erschließen und den wachsenden Online-Wertpapierhandel in Deutschland noch attraktiver gestalten wird", so Ertl weiter."Mit unserem Preismodell lehnen wir uns an bekannte Lösungen aus anderen Branchen, zum Beispiel netflix, an: einfacher und günstiger", so Erik Podzuweit, Mitgründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. "Trading muss einfach sein, ist unsere Devise bei der Entwicklung unseres Neo-Brokers, der sowohl per App als auch per Webanwendung einsetzbar ist. Mit der Börse gettex haben wir einen kongenialen Partner gefunden, der unsere Wünsche schnell umgesetzt hat und für unsere Kunden eine ideale und kostengünstige Plattform darstellt", so Podzuweit weiter.Für die Abwicklung kooperiert Scalable Capital mit der Baader Bank, die auch die kostenlose Depotführung stellt, und für gettex als Market Maker fungiert. Die Preismodelle reichen vom "Free-Broker" (kostenloses Depot plus 0,99 Euro pro Trade plus ein ETF-Sparplan gratis) bis zum "Prime Broker" für 2,99 Pro Monat als Flatrate für eine unbegrenzte Zahl von Trades und Sparplänen. Mehr unter https://de.scalable.capital/tradingÜber Scalable Capital Scalable Capital ist ein unabhängiger Finanzdienstleister im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung. Das Unternehmen wurde 2014 von Erik Podzuweit, Florian Prucker, Adam French und Professor Dr. Stefan Mittnik gegründet. Inzwischen beschäftigt Scalable Capital an seinen Standorten München und London mehr als 130 Mitarbeiter, darunter viele promovierte Finanzökonometriker, Informatiker und Experten für maschinelles Lernen, und verwaltet mehr als 2 Milliarden Euro. Das Unternehmen erstellt und verwaltet für seine Klienten global diversifizierte ETF-Portfolios für den systematischen Vermögensaufbau und setzt dazu eine eigens entwickelte Risikomanagement-Technologie ein. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der BaFin reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG); Scalable Capital Limited wird in Großbritannien von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert.Über gettex gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr - in Summe aktuell über 230.000 Papiere. Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Neu bietet gettex jetzt auch einen eigenen Zertifikate-Finder unter https://www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt - und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbare Neutralität. An der Börse München sind knapp 24.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex insgesamt über 230.000 Wertpapiere. Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de