Wie Der Spiegel berichtet, wird die Kreditanstalt für Wiederaufbau einen Anteil von 23 5 an Curevac erwerben. Allerdings wolle der staat keinen Einfluss auf geschäftspolitische entscheidungen nehmen. Curevac arbeitet an einem Corona-Impfstoff und will im Juni mit eresten klinischen Studien starten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...