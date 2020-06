In keiner deutschen Stadt gibt es so viele Ladesäulen für Elektroautos wie in München. Dort sei die Zahl der Ladepunkte innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent auf inzwischen 1.185 gestiegen, teilte der Energieverband BDEW mit. München verfügt nach einer Übersicht des Branchenverbandes BDEW über die größte Dichte an Stromtankstellen für Elektroautos. In der bayerischen Landeshauptstadt gebe es inzwischen 1.185 öffentliche Ladepunkte, teilte der BDEW mit. Das sei ein Zuwachs innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent. Mehr als 1.000 öffentliche Ladepunkte gibt es laut BDEW-Ladesäulenregister auch in Hamburg (1.096) ...

