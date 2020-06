Das neue Börse Social Magazine (http://www.boerse-social.com/magazine) mit Telekom-Boss Thomas Arnoldner auf dem Cover wird Mitte der Woche in der Post sein, interessant ist auch das Schlusssujet, unser Grafiker hat auf quer umgebaut, damit ich es auch im gabb zeigen kann. Diese Werbung fällt auf, danke IFA. Das mit dem "Erlösen" gilt natürlich nicht für jene, die das Ganze langfristig denken und offenbar hat da heuer eine neue Generation von Anlegern nach dem ersten Covid-Megaschock Mut gefasst. Das freut mich natürlich, weil man jetzt höchstwahrscheinlich im Plus ist, also nicht erlöst ist, sondern Erlöse hat. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)

