Laut der Economic Times hat Reliance Industries wieder zwei neue Investoren für die Telekommunikationssparte Jio an Land gezogen. Mit den beiden Investmentgesellschaften TPG Capital (TPG) und L Catterton summiert sich die Zahl der abgeschlossenen Investorendeals nun auf zehn. Insgesamt hat Reliance jetzt 22,38 Prozent von Jio an Investoren verkauft.Für einen Anteil von 0,93 Prozent investiert TPG 600 Millionen Dollar in Reliance Jio. Über verschiedene Private-Equity-Fonds ist TPG unter anderem auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...