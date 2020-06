Die Aktie von Tesla (TSLA.US) gab am Montag im vorbörslichen Handel um mehr als 3% nach. Am Freitag fiel der Kurs bereits um fast 4% auf 935,28 Dollar, nachdem die Analysten von zwei großen Banken die Bewertung herabgestuft hatten. Morgan Stanley stufte Tesla von Underweight auf Equal Weight herab und erklärte, dass die Risiken des China-Geschäfts nicht in der Aktie eingepreist seien. Goldman Sachs stufte die Aktie aufgrund ihrer hohen Bewertung auf neutral herab. Die Analysten von Goldman sagten, ...

