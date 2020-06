(shareribs.com) London 15.06.2020 - Der Goldpreis liegt am Montag leicht unter Druck. Die jüngste Entwicklung in Peking setzen die Aktienmärkte unter Druck, was den US-Dollar anziehen lässt. Die Marktteilnehmer rechnen mit einer gewissen Zurückhaltung in den kommenden Tagen.Der US-Dollar verzeichnet am Montag Kursgewinne und setzt damit den Goldpreis etwas unter Druck. Der Greenback wird gestützt ...

