Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 8. Juli 2020, 20.15 UhrDie große "Terra X"-ShowRätsel der WeltModeration: Johannes B. Kerner"Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner geht in einenächste Runde. Im Mittelpunkt der diesmaligen Ausgabe stehen die"Rätsel der Welt".Zwei Rateteams, Désirée Nosbusch gemeinsam mit Michael Mittermeierund Andrea Kiewel mit Eckart von Hirschhausen, spielen ininformativen und spannenden Wissens- und Spielduellen um 20 000 Eurofür einen guten Zweck.Es werden atemberaubende Orte und geheimnisvolle Phänomene auf derganzen Erde gezeigt und ihre gelösten und noch ungelösten Rätselbeleuchtet. Im Studio wieder mit dabei, an der Seite von Johannes B.Kerner, sind die "Terra X"-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens.ChrisTine Urspruch, Uli Kunz, Bettina Zimmermann, Michael Kessler undMariele Millowitsch präsentieren in Einspielfilmen die Themen.Eine weitere Ausgabe "Die große 'Terra X'-Show" wird am Mittwoch, 26.August 2020, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.