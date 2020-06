Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Ausweitung der Mütterrente ist das Renteneintrittsalter in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen, erklärte ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund. Im Durchschnitt waren Versicherte im Jahr 2019 bei Renteneintritt 64,5 Jahre und damit 4 Monate älter als im Jahr zuvor.

"Das Zugangsalter der Frauen, die durch die zusätzliche Anerkennung von Kindererziehungszeiten erstmalig einen Anspruch auf eine Altersrente haben, ist überdurchschnittlich hoch", sagte ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung.

Mit der im vergangenen Jahr eingeführten Mütterrente II wurde die staatliche Leistung für Eltern von vor 1992 geborene Kinder ausgeweitet.

Männer hingegen gingen im Jahr 2019 unverändert durchschnittlich mit 64 Jahren in Rente.

In den vergangenen 20 Jahren ist das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Deutschland um 2 Jahre gestiegen.

"Grund für den langfristigen Anstieg des Renteneintrittsalters sind insbesondere die Anhebung der Altersgrenzen und das Auslaufen von zwei vorgezogenen Altersrentenarten", so der Sprecher. Die vorgezogenen Altersrentenarten konnten in der Vergangenheit teilweise schon mit 60 Jahren in Anspruch genommen werden, wie bei der Altersrente für Frauen oder bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit.

