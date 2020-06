Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Papiere von Wirecard. Für das Unternehmen könnte es eine spannende Woche werden.Der für Donnerstag angekündigte Jahresfinanzbericht 2019 wird jedenfalls vom Markt gespannt erwartet. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf Platz 4. Die wieder gestiegene Angst vor einer zweiten Welle von Corona-Infektionen hat am Montag Aktien von Airlines wie der Lufthansa unter Druck gesetzt.