Nach einer fast fünfmonatigen Zwangspause wegen des Coronavirus-Ausbruchs soll das Disneyland in Hongkong seine Tore wieder für Besucher öffnen. Wie der Disney-Konzern am Montag mitteilte, werden Gäste unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen ab dem 18. Juni den Vergnügungspark wieder besuchen können.Im Park müssen aber Masken getragen werden. Auch wird am Eingang Fieber gemessen. Nach Shanghai ist das Hongkonger Disneyland der weltweit zweite Park des Unternehmens, der nach der Pandemie wieder ...

