Luzern (pts028/15.06.2020/16:00) - Jetzt also dürfen auch die unzähligen Bars und Clubs wieder öffnen. Jedoch steht die Branche vor noch grösseren Herausforderungen als die klassische Gastronomie. Grund sind die von der Regierung verhängten Corona-Schutzmassnahmen für die Wiedereröffnung. Denn Bars dürfen nur noch einen Bruchteil der früheren Gästezahl bewirten, müssen um 24 Uhr schon wieder schliessen und die meisten Bars sind um ein vielfaches kleiner als Speiselokale, was die Einhaltung eines Mindeststandards äusserst schwierig macht. "Wichtig sind jetzt die Gäste, die wir wieder in die Bars locken müssen", so ein Barbetreiber in Zürich. Genau hier unterstützt das Schweizer Startup Pogastro.com die Gastronomie und auch Bars und Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der cleveren digitalen "Marketing-Überlebensausstattung". So auch mit der ersten Touchless Speise- bzw. Barkarte auf QR-Code-Basis und einer digitalen Touchless-Gästeregistrierung nach allen Covid-19-Anforderungen zur Optimierung der Gästeauslastung im Lokal. Infos zu den Gratis-Pogastro.com-Touchless-Marketing-Tools für Bars, Clubs und Diskotheken unter: https://www.pogastro.com/touchless Tag und Nacht im Einsatz für die Gastronomie "In den letzten Wochen haben wir fast Tag und Nacht gearbeitet, damit wir hunderten Lokalen, Restaurants, Cafés und jetzt auch Bars neue Gäste bringen können. Zeitgleich haben wir auch an Touchless-Tools für die Gastronomie gearbeitet, damit alle gesetzlichen Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden können und - durch die automatische Auslastungsoptimierung bei den Gästen - der Gastronom oder Barbetreiber eine reelle Chance hat, um zu überleben. Dafür haben wir die erste Touchless-Speisekarte oder Cocktailkarte mit QR-Code entwickelt und zusätzlich eine digitale Touchless-Gästereservierung, die eine automatische Platzoptimierung trotz Abstandsregeln nach Covid-19-Anforderungen im Lokal regelt. Damit kann der Barbetreiber oder der Gastronom den grösstmöglichen Umsatz erzielen", so Thomas Holenstein CEO und Mastermind von Pogastro.com. Die beste und effektivste Hilfe für die Gastronomie: "Digitale Touchless-Tools" Digitale Speisekarten, digitale Gästeregistrierung und digitale Auslastungsoptimierung auf dem Handy der Gäste bringen sofort Umsatz und garantieren dabei die grösstmögliche Auslastung des Lokals, trotz Erfüllung aller gesetzlichen Sicherheitsauflagen. Dadurch wird es möglich, mit dem Online-Reservierungstool automatisch alle gesetzlichen Abstandsregeln einzuhalten und dennoch den höchstmöglichen Umsatz pro Quadratmeter zu erreichen. Das System kann sehr einfach auf die unterschiedlichen Anforderungen in den Ländern abgestimmt werden, um die jeweiligen Corona-Distanzvorschriften einzuhalten. Infos zur Gratis-Pogastro.com-"Marketing-Überlebensausstattung" für die Gastronomie unter: https://www.pogastro.com/touchless https://www.pogastro.com/de-ch/services/vorlagen-covid-19-gaesteregistrierung-ti schaufsteller (Ende) Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200615028

