FRANKFURT (Dow Jones)--Ein deutlich über den Erwartungen ausgefallener Empire State Index bietet Europas Börsen am Montagnachmittag keine Unterstützung. Fundamental belastet wird die Stimmung von den Ängsten vor einer zweiten Pandemiewelle. Nach einem Corona-Ausbruch sind in Peking mehrere Wohngebiete abgeriegelt worden. Der DAX fällt um 1,1 Prozent auf 11.823 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 3.111 Punkte nach unten.

"Ein zweiter Lockdown hätte katastrophale Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, manche Länder könnten sich solche Maßnahmen nicht mehr leisten", sagt Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader. ThinkMarkets sieht indes gute Chancen, dass eine zweite Infektionswelle nicht mehr den gleichen wirtschaftlichen Schaden wie die erste Welle anrichten wird. Die Menschen seien sich in der Zwischenzeit der Wichtigkeit der Social-Distancing-Regeln sehr viel bewusster.

Von anderer Seite heißt es, mit der Gegenbewegung auf die starken Erholungswellen vom April und Mai werde nun die mittelfristig überkaufte Lage bereinigt. Kurzfristig den Trend angeben dürfte auch der Große Verfalltag der Optionen und Futures an den internationalen Terminbörsen am Freitag.

Chinesische Industrieproduktion positives Zeichen

Hoffnung macht Händlern der Anstieg der chinesischen Industrieproduktion. Im Mai lag sie 4,4 Prozent über dem Niveau des gleichen Vorjahresmonats. China hatte als erstes Land die eingefrorene Wirtschaft wieder hochgefahren und konnte daher im Mai schon zulegen, während andere Länder hier noch große Einbrüche zu verzeichnen hatten.

Auf der Verliererseite ganz oben sehen die konjunkturabhängigen Rohstoff-Aktien, deren Stoxx-Branchenindex mit fallenden Rohstoffpreisen um 3,4 Prozent nachgibt. Der Index der Banken verliert 2,1 Prozent.

BP rutschen gleich um 4,5 Prozent ab. Der britische Ölriese hat seine Ölpreisschätzungen deutlich gesenkt. Mit 55 Dollar je Fass liegen sie aber noch über den aktuellen Marktpreisen. Mehr Sorgen machen die Abschreibungen von 13 bis zu 17,5 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal. Da diese zum Teil mit der Reduktion von Emissionen begründet werden, könne man nicht sicher sein, "ob die sich jetzt nicht noch öfters wiederholen", sagt ein Händler.

Astrazeneca gewinnen 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit der EU einen Vorvertrag zur Lieferung von 300 Millionen Dosen geschlossen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Astrazeneca will diesen dann auch an die USA, nach Indien und nach Großbritannien liefern, geplant ist eine Produktionskapazität von 2 Milliarden Dosen.

Positiv werden die Umsatzzahlen von H&M aufgenommen. Das Geschäft im zweiten Geschäftsquartal ist laut der Citigroup etwas besser als befürchtet gelaufen. Das Online-Geschäft scheine viel von der Umsatzschwäche der wiedergeöffneten Läden ausgleichen zu können. Die Aktie hält sich mit Abschlägen von 0,7 Prozent recht gut.

Reiseaktien werden gemieden

Lufthansa verlieren mit der Sorge vor neuen Infektionen 3,8 Prozent. Auch andere Reiseaktien geben nach: Air France-KLM verlieren 3,2 Prozent und IAG 3,9 Prozent. Für TUI geht es 2,8 Prozent nach unten.

Wirecard liegen 3,7 Prozent im Plus. Mit Spannung warte man auf die Quartalsbilanz-Vorlage am Donnerstag, heißt es dazu im Handel. Gesucht sind auch Aktien mit Internet-Geschäftsmodell - so ziehen etwa Hellofresh um 4,6 Prozent an.

Die Aktie des Vermögensverwalters DWS liegt 0,4 Prozent vorne. Hier hat JP Morgan die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel erhöht. Nachrichtlich werden Spekulationen über mögliche Zukäufe geschürt seit einem Interview mit Finanzvorstand Claire Peel in der Börsen-Zeitung. "Wir wollen in jedem Fall eine aktive Rolle in der laufenden Konsolidierungsphase spielen", sagte sie.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.110,68 -1,37 -43,06 -16,94 Stoxx-50 2.902,51 -1,05 -30,69 -14,71 DAX 11.823,08 -1,06 -126,20 -10,76 MDAX 25.248,56 -0,90 -228,50 -10,82 TecDAX 3.052,38 -0,55 -16,79 1,24 SDAX 11.211,21 -0,50 -56,04 -10,40 FTSE 6.016,15 -1,46 -89,03 -19,06 CAC 4.784,98 -1,12 -54,28 -19,96 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,45 -0,01 -0,69 US-Zehnjahresrendite 0,67 -0,03 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8.17 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1278 +0,31% 1,1245 1,1244 +0,6% EUR/JPY 121,15 +0,37% 120,55 120,6675 -0,6% EUR/CHF 1,0700 -0,19% 1,0714 1,07 -1,4% EUR/GBP 0,8977 -0,07% 0,9020 0,8970 +6,1% USD/JPY 107,42 +0,04% 107,22 107,3195 -1,3% GBP/USD 1,2563 +0,39% 1,2466 1,25 -5,2% USD/CNH (Offshore) 7,0862 +0,04% 7,0942 7,0826 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.171,76 -1,75% 8.963,26 9394,2550 +27,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,98 36,26 -3,5% -1,28 -40,6% Brent/ICE 37,71 38,73 -2,6% -1,02 -40,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.706,43 1.730,59 -1,4% -24,15 +12,5% Silber (Spot) 17,04 17,50 -2,6% -0,46 -4,6% Platin (Spot) 799,10 811,65 -1,6% -12,70 -17,2% Kupfer-Future 2,55 2,60 -2,0% -0,05 -9,5% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 10:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.