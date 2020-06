Der EUR/USD konnte sich nicht über dem Wert von 1,13 halten und Terence Wu, Devisenstratege bei der OCBC Bank, erwartet, dass das Paar in Richtung der 1,12 fallen wird, da der Abwärtsdruck zunimmt. In der Zwischenzeit erwartet die UOB Group nun, dass der EUR/USD sich in den nächsten Wochen in der 1,1170/1,1380 Range bewegen wird. Wichtige Zitate der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...