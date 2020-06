Noch sind es nur 15 Meter Solarstraße, doch vielleicht gibt es in Deutschland noch mehr und größere Straßen und Parkplätze, die mit den Photovoltaik-Elementen von Solmove belegt werden. Der Solarstrom wird für eine Ladestation und im angrenzenden Bürogebäude genutzt.Solarstraßen und solare Radwege stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung. Auf dem Gelände der ehemaligen Steinkohle Zeche Westerholt in Herten - die seit 2008 stillgelegt ist - hält nun die Zukunft Einzug. So sind für ein 15 Meter langes Modellprojekt Photovoltaik-Elemente für die eine smarte Solarstraße von der Berliner Firma Solmove ...

Den vollständigen Artikel lesen ...