Apple arbeitet angeblich am Revival des kompakten 12-Zoll-Macbooks. Statt mit Intel-Chips soll es mit der eigenen ARM-Architektur erscheinen. Apple wird in wenigen Tagen im Zuge der WWDC 2020 den Wechsel seiner Mac-Rechner von Intels X86-Architektur auf eigene ARM-Chips verkünden. Einer der ersten Rechner, der mit der neuen Prozessorbasis erscheinen werde, sei die Neuauflage des 2019 eingestellten 12-Zoll-Macbooks, meint ein Apple-Leaker. WWDC 2020: Was Apple außer iOS 14 und watchOS 7 noch vorstellen könnte Macbook 12 mit A14X-Chip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...