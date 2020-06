Die Covid-19-Pandemie stand im Mittelpunkt der ersten Ausgabe der virtuellen Roundtables Europe. Doch nicht nur die Corona-Krise führte nicht nur zur Virtualisierung der etablierten Roundtable von pv magazine im Juni, sondern hat auch einen großen Einfluss auf die Märkte, speziell auf die weitere Entwicklung der Stromabnahmeverträge (PPA) in Europa.Die Corona-Krise stand im Mittelpunkt der pv magazine Virtual Roundtables Europe 2020, die am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche zum ersten Mal in virtueller Form stattfanden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die diesjährigen Roundtables nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...