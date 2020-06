DWS-Immobilienexperte Ulrich Steinmetz relativiert die Situation und hält dagegen: "Selbst in der aktuellen Phase konnten wir Neuvermietungen vornehmen." Er sei weiterhin von der Attraktivität offener Immobilienfonds überzeugt.Die Vermietungsquote bei offenen Immobilienfonds ist auf Rekordniveau - das teilte kürzlich das Analysehaus Scope mit und berief sich auf eine veröffentlichte Studie aus eigenem Hause. Allerdings handelte es sich um Daten, welche zu Ende 2019 erhoben wurden. Covid-19 könnte die Lage verändern. Auch wenn dieser Sparte Krisenresistenz bescheinigt wurde, sei die Stimmung unter den Anbietern laut Scope nun gedämpft. Ulrich Steinmetz, Leiter der Retail-Immobilienfonds beim Vermögensverwalter DWS setzt auf aktives Management, um sich gegen die Auswirkungen der Krise zu stemmen: "Ein Management, welches sich täglich um die jeweiligen Immobilien in unseren Fonds kümmert, zahlt sich gerade jetzt aus." Angesichts der gegenwärtigen Situation müssten im Interesse der Anleger eine Vielzahl von individuellen Entscheidungen getroffen und Vereinbarungen abgeschlossen werden - insbesondere, wenn Mieter kurzfristig Schwierigkeiten hätten, so Steinmetz exklusiv zu FondsDISCOUNT.de.

Den vollständigen Artikel lesen ...