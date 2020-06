Der heimische Versorger Verbund wird ein verbindliches Angebot an die OMV zum Erwerb von 51 Prozent der Anteile an Gas Connect Austria GmbH legen. Das Angebot steht laut Verbund unter dem Vorbehalt der Einigung zwischen den beiden Gesellschaften über die Transaktionsverträge sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats und unterliegt im Übrigen der Vertraulichkeit, wie es heißt. Gas Connect Austria ist für den Betrieb und die Errichtung von Erdgas-Hochdruckleitungen in Österreich verantwortlich. Das Unternehmen ist außerdem für die Vermarktung und Bereitstellung von Transportkapazitäten an den Grenzübergangspunkten, sogenannte Entry- und Exit-Kapazitäten, und von Transportkapazitäten für im Inland benötigtes Erdgas ...

