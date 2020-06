Howie Lee, ein Ökonom bei der OCBC-Bank, glaubt, dass der Markt eine Korrektur des Brent-Rohölpreises in Richtung der Unterstützung von 35 Dollar erleben könnte, da die Lagerbestände in der letzten Woche ein Hoch verzeichneten. Wichtige Zitate "Der Anstieg der US-Rohöllagerbestände auf ein Rekordhoch in der vergangenen Woche auf 538,07 Millionen Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...