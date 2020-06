Zürich (awp) - Das Telekomunternehmen Sunrise Communications AG will die 2018 emittierte besicherte Anleihe 1,5%/2024 im Volumen von 200 Millionen Franken in unbesicherte Anleihen umwandeln. Dazu sei das Unternehmen nach der Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch Fitch berechtigt, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Fitch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...