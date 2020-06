Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK: Druck auf Wirtschaft wächst wegen mangelndem Brexit Fortschritt

Der Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) beklagt den wachsenden Druck auf die Wirtschaft wegen der festgefahrenen Gespräche über die zukünftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Wichtig sei nun ein geschlossenes Auftreten der EU.

Chemische Industrie: Post-Brexit-Abkommen muss Chefsache werden

Die chemische Industrie fordert von der Europäischen Kommission und der Bundesregierung mehr Einsatz in den aktuellen Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Dieses Abkommen sei aktuell wichtiger als die Verständigung innerhalb der Europäischen Union auf ein europäisches Klimapaket.

Scholz nimmt mit zweitem Nachtragshaushalt 62,5 Milliarden Euro auf - Kreise

Scholz nimmt mit zweitem Nachtragshaushalt 62,5 Milliarden Euro auf - Kreise

Deutschland Gründungsmitglied bei globaler KI-Initiative

Deutschland ist zusammen mit 13 Staaten Gründungsmitglied einer weltweiten Initiative zur Förderung einer verantwortungsvollen und menschenzentrierten Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Das erklärten das Bundeswirtschaftsministerium und Bundesarbeitsministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

New Yorker Konjunkturindex erreicht im Juni fast Wachstumsschwelle

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juni viel stärker gestiegen als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf minus 0,2. Damit erreicht der Index fast die Wachstumsschwelle. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf minus 32,5 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 48,5 gelegen.

Johnson hält Brexit-Handelsabkommen schon im Juli für möglich

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach eigenen Angaben optimistisch, dass seine Regierung bereits im kommenden Monat ein Brexit-Handelsabkommen mit der EU schließen kann. "Ich glaube nicht, dass wir so weit voneinander entfernt sind", sagte Johnson am Montag nach seiner ersten direkten Teilnahme an den Verhandlungen mit Brüssel. Dabei hatte er unter anderem mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen beraten.

EU und London wollen "neuen Schwung" in Brexit-Handelsgesprächen

Angesichts fehlender Fortschritte wollen die EU und Großbritannien ihre Gespräche über ein Handelsabkommen nach dem Brexit beschleunigen und vertiefen. London und Brüssel seien sich einig, dass die Verhandlungen "neuen Schwung" bräuchten, teilten beide Seiten nach Gesprächen von Premierminister Boris Johnson mit Spitzenvertretern der EU am Montag mit. Sie unterstützten laut einer gemeinsamen Erklärung eine Intensivierung der Gespräche im Juli.

Conte legt Eckpunkte für Neustart Italiens nach Corona-Krise vor

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat erstmals die Eckpunkte des von ihm geplanten riesigen Konjunkturprogramms für den Neustart seines Landes nach der Corona-Krise benannt. Hauptaugenmerk solle dabei der Digitalisierung in allen Bereichen gelten, sagte Conte am Montag in Rom. Ziel sei ein "komplett digitalisiertes" Land mit flächendeckendem Glasfaser-Netz und G5-Standard. "Wir werden nicht einen Euro verschwenden", versprach Conte mit Blick auf die geplanten EU-Hilfen für Italien.

Einigung auf Koalitionsregierung in Irland

Vier Monate nach den Parlamentswahlen ist der Weg für eine Koalitionsregierung in Irland frei: Die beiden rivalisierenden Mitte-Rechts-Parteien Fine Gael und Fianna Fail einigten sich am Montag mit den Grünen auf eine gemeinsame Regierung, wie Fianna Fail mitteilte. Das Regierungsprogramm solle im Laufe des Tages vorgestellt werden. Der Regierungschef soll rotierend gestellt werden.

Premierminister Leo Varadkar führt das Land seit den Parlamentswahlen

EZB: Anleihebestände aus PEPP und APP steigen um 36 Milliarden Euro

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 12. Juni 2020 etwas weniger stark als zuvor erhöht, wobei der Schwerpunkt erneut auf dem PEPP lag. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Bestand in beiden Programmen zusammen um 36,100 Milliarden Euro auf 3.052,772 (Vorwoche: 3.016,672) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 38,917 Milliarden Euro ausgeweitet.

China will Zuständigkeit für "seltene" Fälle "nationaler Sicherheit" in Hongkong

In der Debatte über das umstrittene Sicherheitsgesetz für das halbautonome Hongkong hat Peking angekündigt, die Zuständigkeit für "sehr seltene Fälle" im Zusammenhang mit der "nationalen Sicherheit" zu übernehmen. Wenn eine Straftat in Hongkong eine "ernste Gefahr für Chinas nationale Sicherheit" darstelle, müssten chinesische Behörden dafür zuständig sein, sagte der stellvertretende Leiter der für Hongkong und Macau zuständigen chinesischen Behörde, Deng Zhonghua.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.