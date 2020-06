Paderborn (ots) - Die W.L. Ahrens GmbH & Co. KG ruft aus Gründen des vorsorglichen, gesundheitlichen Verbraucherschutzes das Produkt "Heidelbeer Konfitüre extra 370g" der Marke TAMARA mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.09.21 zurück. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich am Deckelrand des Glases.Bei dem Produkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glassplitter enthalten sein könnten.Das Produkt wurde in das gesamte ALDI Nord Gebiet geliefert und kann in der nächst gelegenen ALDI Nord Filiale zurückgegeben werden.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Heidelbeer Konfitüre extra 370g" mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Produkte der W.L. Ahrens GmbH & Co. KG sind nicht betroffen.Die W.L. Ahrens GmbH & Co. KG bedauert den Vorfall außerordentlich und bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.Pressekontakt:Bei Fragen können sich Verbraucher an folgenden Kontakt wenden:Telefon: 0151 16171039Mail: presse@ahrens-paderborn.deOriginal-Content von: W.L. Ahrens Gmbh & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145407/4624490