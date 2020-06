Düsseldorf (ots) - Mit einer Online-Identität für jeden Bundesbürger, einem Rechtsanspruch auf schnelles Internet sowie auf Homeoffice wollen Abgeordnete der Grünen-Fraktion Digitalisierung und Klimaschutz vorantreiben und zugleich die Konjunktur ankurbeln. Die Vorschläge finden sich in einem umfangreichen Autorenpapier der energiepolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion, Wibke Brems, und des digitalpolitischen Sprechers Matthi Bolte, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt. "Der Neustart ist mehr als ein Konjunkturprogramm. Es bedarf eines umfassenden politischen Reformprogramms", sagte Brems. Zugleich helfe es der Konjunktur, wenn etwa Programme zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zur energetischen Sanierung von Häusern aufgelegt würden, heißt es in dem Papier. Dazu gehöre ebenso, den Betrieb von Photovoltaikanlagen unbürokratischer zu gestalten. Die Dächer öffentlicher Gebäude müssten den Anfang machen. Zudem könnten eine Austauschprämie für Ölheizungen oder ein Wärme-Pumpen-Programm Wirtschaft und Handwerk wieder in Schwung bringen.



