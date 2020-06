Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 15 juin/June 2020) The common shares of The Very Good Food Company Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Very Good Food Company Inc. is an emerging plant-based food technology company that designs, develops, produces, distributes and sells a variety of plant-based meat and other food alternatives. The company's mission is to employ plant-based food technology to create products that are delicious while maintaining a wholesome nutritional profile. To date it has developed a core product line under The Very Good Butchers brand.

Les actions ordinaires de The Very Good Food Company Inc., ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

The Very Good Food Company Inc. est une société émergente de technologie alimentaire à base de plantes qui conçoit, développe, produit, distribue et vend une variété de viandes à base de plantes et d'autres alternatives alimentaires. La mission de l'entreprise est d'employer une technologie alimentaire à base de plantes pour créer des produits délicieux tout en conservant un profil nutritionnel sain. À ce jour, elle a développé une gamme de produits de base sous la marque The Very Good Butchers.

Issuer/Émetteur: The Very Good Food Company Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): VERY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 69 598 725 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 14 302 508 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 88340B 10 9 ISIN: CA 88340B 10 9 4 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.25/0,25 $ Agent: Canaccord Genuity Corp. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 16 juin/June 2020 Trading Date/Date de negociation: le 18 juin/June 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

