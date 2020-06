Während zahlreichen Anlegern wahrscheinlich in den letzten Tagen die Schweißperlen auf der Stirn standen, hatte Tech-Visionär Elon Musk offenbar gute Laune - diese tat er kurz und knackig via Twitter kund.? Börsen stürzen ein - negative Tendenz hält an? Musk kommentiert kräftiges KursminusDie Erholungstendenzen der vergangenen Wochen an den Börsen fand vergangene Woche ein jähes Ende, nachdem die US-Notenbank ein düsteres Bild für die Konjunktur gezeichnet hatte. Es kam zu massiven Kurseinbußen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...