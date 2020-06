Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree, ein führendes Unternehmen für digitale Transformations- und Technologiedienstleistungen, gab heute die Ernennung von Vinit Teredesai zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens mit Wirkung ab Montag, dem 15. Juni 2020, bekannt. Herr Teredesai wird für die finanzielle Führung von Mindtree auf seinem globalen Wachstumskurs verantwortlich sein. Er wird seinen Sitz in Bangalore, Indien, haben."Wir freuen uns, Herrn Teredesai in der Mindtree-Familie willkommen zu heißen, so Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director, Mindtree. "Der finanzielle Scharfsinn und die breite Branchenerfahrung von Herrn Teredesai werden eine große Bereicherung für das Team sein, wenn wir daran arbeiten, die Geschäftsdynamik aufrechtzuerhalten und einen erhöhten Stakeholder-Wert zu schaffen", fügte er hinzu.Herr Teredesai verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Kapitalbeschaffung, Risikomanagement, Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensumstrukturierung. Zuvor war er als CFO und CIO von KPIT Technologies Ltd. tätig.In seiner Rede sagte Herr Teredesai: "Ich freue mich, Teil von Mindtree und der L&T-Gruppe zu sein. In diesen beispiellosen Zeiten wird die Rolle des Finanzwesens strategischer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mindtree Minds, um zum Erfolg des Unternehmens auf dem vor uns liegenden Weg beizutragen."Herr Teredesai ist Chartered Accountant, Cost and Works Accountant und Certified Public Accountant-USA. Zudem hat er das General Management Program des Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Business mit dem Schwerpunkt auf Strategie, Innovation und Technologie absolviert.Darüber hinaus wird Senthil Kumar mit Wirkung ab 15. Juni 2020 seine Aufgaben als Finance Controller für Mindtree wieder aufnehmen.Informationen zu Mindtree:Mindtree (NSE: MINDTREE] ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Größe mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mit seinem Slogan "Born digital" bietet Mindtree, jetzt ein Larsen & Toubro Group-Unternehmen, mehr als 300 Unternehmenskunden, die auf unser tiefes Fachwissen vertrauen, die Möglichkeit, Silos aufzuschlüsseln, die digitale Komplexität zu verstehen und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es IT, sich mit der Geschwindigkeit des Geschäfts zu bewegen, indem wir neue Technologien und die Effizienz von Continuous Delivery nutzen, um Geschäftsinnovationen anzuregen. Wir sind in 15 Ländern weltweit tätig und gelten stets als einer der besten Arbeitgeber, was sich tagtäglich in unserer Kultur aus 22.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" widerspiegelt.Weitere Informationen finden Sie auf www.mindtree.com (https://www.mindtree.com/), oder folgen Sie uns mit @Mindtree_LtdAlle hierin enthaltenen Produkte und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.Pressekontakt:INDIENTanuja SinghMindtree+91-9741000266Tanuja.Singh@mindtree.comVEREINIGTE STAATENErik ArvidsonMatter Communications+1-978-518-4542earvidson@matternow.comEUROPAEdward StevensonHotwire+44-(0)-783-459-7877Edward.Stevenson@hotwireglobal.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1190731/Mindtree_Appoints_Vinit_Teredesai_CFO.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115153/4624547