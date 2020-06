Von Kosaku Narioka

TOKIO (Dow Jones)--Der japanische Technologiekonzern Softbank will sich möglicherweise von Anteilen an T-Mobile US trennen. Wie die Softbank Group mitteilte, prüft sie Verkäufe von Aktien an dem US-Mobilfunkunternehmen. Sie führt nach eigenen Angaben Gespräche mit T-Mobile und ihrer Konzernmutter Deutsche Telekom.

Die mögliche Veräußerung ist Teil des Verkaufsprogramms von Vermögenswerten im Volumen von 4,5 Billionen Yen (umgerechnet 37,2 Milliarden Euro), das Softbank im März angekündigt hat.

