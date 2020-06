FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1

PHBA XFRA US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05

BYNN XFRA FR0013269123 RUBIS INH. NOUV. EO 1,25

OM5A XFRA NO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA -,26

TELEFONICA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de