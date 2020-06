Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die SAP will Unternehmen künftig den Einblick in den CO2-Fußabdruck ihrerProdukte erleichtern, die Deutsche Lufthansa hat den möglichen Personalabbau beider Fluggesellschaft aufgeschlüsselt und CureVac will demnächst in den USA an die Börse gehen.

