Die US-Notenbank weitet ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen mit guten Bonitätsnoten aus. Sie plant die Zusammenstellung eines Anleiheportfolios, das auf einem breit diversifizierten Unternehmensanleihenindex basiert. Der Index setzt sich aus dem 9,6 Billionen Dollar schweren Markt für Anleihen von Unternehmen zusammen, die die Mindestanforderungen etwa an das Rating oder die Laufzeit erfüllen. Das im Frühjahr beschlossene Anleihekaufprogramm umfasst umlaufende Titel im Volumen von 250 Milliarden Dollar. Für weitere 500 Milliarden Dollar sollen Neuemissionen erworben werden. Am 12. Mai begann die Notenbank mit dem Kauf börsengehandelter Fonds (ETF). Von Dienstag an sollen Unternehmensanleihen am Sekundärmarkt gekauft werden. Zu Umfang oder Tempo der Käufe machte die Fed keine Angaben.

22:02 Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +7,7% gg Vm zuvor: -16,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -17,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 66,7% zuvor: 64,9% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.121,25 +1,45% Nasdaq-100-Indikation 9.932,00 +1,24% Nikkei-225 22.529,10 +4,64% Hang-Seng-Index 24.489,12 +3,00% Kospi 2.123,31 +4,55% Shanghai-Composite 2.922,16 +1,11% S&P/ASX 200 5.963,60 +4,26%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - Die kräftigen Verluste vom Wochenstart aus Sorge vor einer zweiten Coronapandemie-Welle werden von den Anlegern wieder abgehakt. Sie folgen stattdessen der sehr guten Vorgabe der Wall Sreet, wo die US-Notenbank im Verlauf für eine Tendenzwende gesorgt hatte mit der Ankündigung, ab sofort im Zuge ihres Lockerungsprogramms auch Anleihen einzelner Unternehmen zu kaufen (siehe Tagesthema). Die japanische Notenbank hat derweil finanzielles Unterstützungsprogramm für besonders von der Viruspandemie betroffene Unternehmen aus. Der Stimmung zuträglich sind laut Marktteilnehmern auch Signale, dass es in den US-chinesischen Beziehungen Entspannungssignale gibt. So hat laut KGI Securities das US-Handelsministerium angekündigt, US-Unternehmen zu erlauben, bei den 5G-Standards im Mobilfunk mit dem chinesischen Technologieunternehmen Huawei zusammenzuarbeiten, das in der Vergangenheit mehrfach von der US-Regierung boykottiert wurde. Unter den Einzelwerten bleiben Softbank mit einem Plus von 1,8 Prozent etwas zurück. Wie T-Mobile am Vorabend mitteilte, versucht die japanische Mutter des T-Mobile-Fusionspartners Sprint weiter, ihre 25-Prozent-Beteiligung zu Geld zu machen und prüft dafür diverse Optionen.

US-NACHBÖRSE

Kursmäßig unbeeindruckt zeigten sich Lennar. Das Bauunternehmen übertraf mit einem Quartalsgewinn von 517 Millionen Dollar den Vorjahreswerte von 422 Millionen ebenso wie die Erwartung der Analysten. Der Umsatz blieb mit 5,29 Milliarden zwar unter dem Vorjahreswert, übertraf aber die Konsensschätzung von 5,19 Milliarden knapp. Lennar gingen zuletzt unverändert mit 63,50 Dollar um. Auch bei T-Mobile US tat sch wenig, nachdem der mit Sprint fusionierte Mobilfunkanbieter mitgeteilt hatte, dass die Sprint-Mutter Softbank weiter versucht, ihre 25-prozentige Beteiligung zu verkaufen. Dafür kämen nach aktuellem Stand diverse Szenarien in Frage. T-Mobile US lagen zuletzt 0,2 Prozent niedriger.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.763,16 0,62 157,62 -9,72 S&P-500 3.066,59 0,83 25,28 -5,08 Nasdaq-Comp. 9.726,02 1,43 137,22 8,40 Nasdaq-100 9.776,89 1,17 113,12 11,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,22 Mrd 1,16 Mrd Gewinner 1.937 2.335 Verlierer 1.013 652 unverändert 79 38

Freundlich - Drückte zu Handelsbeginn noch die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie die Kurse tief ins Minus, ließ der Verkaufsdruck dank ermutigender Konjunkturdaten und Gelegenheitskäufen bald nach. Steil nach oben ging es aber, als die US-Notenbank ankündigte, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Schuldtitel einzelner Unternehmen auszudehnen. Mit Erleichterung wurde am Markt auch zur Kenntnis genommen, dass sich die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Juni erheblich stärker als erwartet erholt hat und nur noch knapp unter der Expansionsschwelle lag. Die Aktie des insolventen Autovermieters Hertz brach mit der Aussicht auf eine Kapitalerhöhung um 33,6 Prozent ein. Das Unternehmen will sich 1 Milliarde Dollar beschaffen und hat dafür von einem Insolvenzgericht grünes Licht bekommen. 3M verbuchte im Mai einen Umsatzrückgang von 20 Prozent. Die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten aber mit dem Markt ins Plus und schloss 1,8 Prozent höher. Einen Kurssprung von 8,7 Prozent verzeichneten Genius Brands International Prozent. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, investiert in das Unternehmen, das Zeichentrickfilme für Kinder und Jugendliche produziert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,4 0,20 -100,5 5 Jahre 0,33 -0,2 0,34 -159,0 7 Jahre 0,54 -0,1 0,54 -171,0 10 Jahre 0,71 0,7 0,70 -173,5 30 Jahre 1,46 0,2 1,46 -160,9

Am Anleihemarkt, der anfangs von den Konjunktursorgen der Anleger profitiert hatte, kamen die Notierungen im späteren Verlauf mit der Erholung am Aktienmarkt zurück.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1342 +0,1% 1,1326 1,1242 +1,1% EUR/JPY 121,93 +0,3% 121,55 120,74 +0,0% EUR/GBP 0,8950 -0,3% 0,8977 0,9002 +5,8% GBP/USD 1,2673 +0,4% 1,2619 1,2489 -4,4% USD/JPY 107,50 +0,2% 107,33 107,38 -1,1% USD/KRW 1206,97 -0,1% 1207,95 1215,42 +4,5% USD/CNY 7,0723 -0,3% 7,0909 7,0941 +1,6% USD/CNH 7,0638 -0,1% 7,0715 7,0930 +1,4% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6958 +0,6% 0,6919 0,6795 -0,7% NZD/USD 0,6488 +0,2% 0,6475 0,6410 -3,6% Bitcoin BTC/USD 9.532,76 +1,1% 9.431,76 9.046,51 +32,2%

Mit der Ankündigung der US-Notenbank zur Erweiterung ihrer Anleihekäufe geriet der Dollar etwas unter Druck. Der Euro stieg im Gegenzug wieder über die Marke von 1,13 Dollar und notierte im späten US-Handel bei etwa 1,1320.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,09 37,12 -0,1% -0,03 -37,0% Brent/ICE 39,70 39,72 -0,1% -0,02 -37,0%

Heftige Preisschwankungen erlebten die Ölpreise. Die Angst vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie und einer damit einhergehenden Konjunkturschwäche drückte den Preis für die US-Sorte WTI zeitweise um über 4 Prozent. Mit der Erholung der Aktienmärkte und dem leicht schwächeren Dollar ging es dann wieder nach oben. WTI stieg um 2,4 Prozent auf 37,12 Dollar. Brent verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 39,72 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,15 1.725,50 +0,2% +2,65 +13,9% Silber (Spot) 17,39 17,45 -0,3% -0,06 -2,6% Platin (Spot) 824,25 814,50 +1,2% +9,75 -14,6% Kupfer-Future 2,61 2,57 +1,6% +0,04 -7,4%

Der Goldpreis profitierte nur kurz von seinem Status als "sicherer Hafen", erholte sich dann aber wieder kräftig. Unterstützung kam aber auch hier dann von der Fed und der Aussicht auf längerfristig niedrige Zinsen am Anleihemarkt. Das zinslos gehaltene Gold erhält so keine Konkurrenz durch höhere Anleiherenditen. Positiv für das Edelmetall war auch ein nachgebender Dollar, der Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligte. Die Feinunze verlor letztlich 0,2 Prozent auf 1.728 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

