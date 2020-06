Zürich/Jakarta (awp) - Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Fintech-Unternehmen Achiko startet die Versuchsphase seiner Covid-19-Ökosystem-Plattform. Durchgeführt werden sollen die Tests im indonesischen Teraskota-Einkaufszentrum in der Stadt Süd-Tangerang, teilte Achiko am Dienstag mit. Bereits vor knapp zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...