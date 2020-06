Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen turbulenten Handelstag hinter sich. Der DAX knüpfte nahtlos an die schwache Vorwoche an und startete mit deutlichen Verlusten. Im Laufe des Tages konnte er aber das Minus immer weiter verringern. Am Ende schloss der DAX 0,3 Prozent tiefer bei 11.911 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Activision Blizzard.