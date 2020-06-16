BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 4 (3,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,10) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80 (81) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT LINDE AUF 'HOLD' (BUY)JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 132 (134) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7 (6,30) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 38,93 (38,48) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 47 (50) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 8 (7) CHF - 'UNDERWEIGHT'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 6510 (6300) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 240 (245) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 110 (112) CHF - 'BUY'JPMORGAN HEBT VOLVO B AUF 'OVERWEIGHT' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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