Wer als Investor erfolgreich sein möchte, der sollte zwar grundsätzlich seine eigenen Investitionsentscheidungen treffen. So manches Mal kann es jedoch auch ratsam sein, sich Inspiration bei reichen und vermögenden Großinvestoren zu holen. Bill Gates, der Gründer von Microsoft, gehört inzwischen zu diesem Kreis dazu. Mit seiner Bill and Melinda Gates Foundation bewegt der Mäzen inzwischen ein milliardenschweres Vermögen. Und investiert dabei in Aktien, die auch du und ich handeln können. Werfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...