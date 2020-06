...kann nun auch ZUR ROSE. Die Schweizer Onlineapotheke erreichte soeben einen neuen Rekordkurs, aber hinkt hinter der deutschen Konkurrenz in der Bewertung hinterher. Rein rechnerisch ergibt sich ein Nachholpotential von 20 bis 25 % nach Urteil von Analysten. Vorschlag: Einen Teil der Shop-Gewinne mitnehmen und in Zur Rose investieren.



