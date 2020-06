Am Montag gab es eine weitere Möglichkeit, um das neue Führungsteam von SAP (WKN: 716460) kennenzulernen. In einem virtuellen Event für Finanzanalysten stand der junge Chef Christian Klein mit seinen Vorstandskollegen Rede und Antwort. Es gibt Grund zu Optimismus. Christian Klein wächst in seine Rolle hinein Seit etwa zwei Monaten trägt Christian Klein allein an der Spitze die Verantwortung für den gigantischen Softwarekonzern. Mit seinen 40 Jahren tritt er in die großen Fußstapfen des dynamischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...