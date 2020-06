Original-Research: Aves One AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu Aves One AGUnternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114Anlass der Studie: Analysteninterview mit dem Börsenradio Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias GreiffenbergerAves One erfolgreich durch die Krise - GBC Analyst Matthias Greiffenberger: 'Es wird verstärkt auf Rail gesetzt' Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: https://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=37422 Am 27.05.2020 führte GBC Analyst Matthias Greiffenberger mit der Börsen Radio Network AG ein Interview zum Thema: Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Das Geschäftsjahr 2019 wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr liegt mindestens auf Vorjahresniveau. GBC Analyst Matthias Greiffenberger ist der Meinung, dass das Unternehmen auch für die Zeit nach der Krise gut aufgestellt ist: 'Die Warenlieferung innerhalb von Europa steht natürlich nicht still wegen Corona. Ganz im Gegenteil. Es wird verstärkt auf Railverkehr gesetzt ... die Klimaziele der EU können nur mit einem verstärkten Einsatz von Rail erzielt werden. Neben diesen Klimazielen führte auch die Liberalisierung des Bahnmarktes zu einer enormen Ausweitung der Margen und der privaten Anbieter.' Folgen Sie uns auf Twitter: @gbc_research Folgen Sie uns auf Guidants: https://go.guidants.com/c/gbcDie vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21067.mp3Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog mölicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.06.2020 (11:53 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 27.05.2020 (09:30 Uhr)übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.