Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 5. Juli 2020, 16.30 UhrPlanet e.Platz zum Wohnen - Der Kampf um freie FlächenNachverdichtung: weniger Quadratmeter für mehr Menschen. Damit sollder Landschaftsfraß gestoppt werden. Doch noch immer gehen jeden Tag56 Hektar Natur verloren.Ende 2020 sollte der Flächenverbrauch bei 30 Hektar pro Tag gestopptwerden. Ziel verfehlt. Dabei hatte Rot-Grün in der nationalenNachhaltigkeitsstrategie schon 2002 festgelegt, den täglichenLandschaftsverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren.Daher fordert der Architektur-Blogger Daniel Fuhrhop, Neubauten zuverbieten. Der bestehende Wohnraum müsse besser verteilt werden, soFuhrhop. Älteren, alleinstehenden Menschen sollten kleinere Wohnungenangeboten werden, damit sie in den größeren Platz für Familienmachen. Am Stadtrand entstünden sonst immer neue Wohnsiedlungen undFachmarktzentren, aber die Innenstädte würden leer und lebloser.Beispiel Hamburg: Zwischen der Stadtgrenze und dem Ortsteil Bergedorfsoll ein neuer Stadtteil für 15 000 Menschen gebaut werden. DieGrundstückskäufe und die Planungen durch die Stadt sindabgeschlossen, doch die örtlichen Landwirte laufen Sturm gegen dasGroßprojekt. 124 Hektar Fläche sollen der Natur und dem Ackerbauentzogen werden. Für Landwirt Günter Soltau heißt das: Aufgabe desBetriebes. Ein Drittel der Neubausiedlung Oberbillwerder soll auf derFläche seines Hofes entstehen, den er nur gepachtet hat. Gegen dieRäumungsklage klagt er nun.Natur wird immer mehr zu Mangelware. Die Bundesregierungkonterkariert die eigenen Flächenverbrauchsziele, kritisiert auch dieProfessorin Lamia Messari-Becker von der Uni Siegen. So auch inMünster. Vor einigen Jahren wurde die Marke von 300 000 Einwohnernüberschritten, und der Zuzugs-Trend hält an. Das Innenstadt-naheAaseeviertel aus den 1960er-Jahren sei geeignet für eineNachverdichtung, die Rasenflächen zwischen den Häusern völligsinnlos, da sie nicht genutzt würden, so die Planer. Sie möchtenneue, fünfgeschossige Bauten im Viertel errichten. Der Haken: MehrereWohnhäuser müssen dafür abgerissen werden. Doch die Menschen darinlieben das Viertel so, wie es ist."planet e." geht der Frage nach, wie und wo in Zukunft neuer Wohnraumentstehen soll. Bleibt das Grün in den Städten auf der Strecke? Oderwerden immer mehr landwirtschaftlich nötige Flächen geopfert?