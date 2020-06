Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verhandlungen über die zukünftige Handelsbeziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union blieben bisher ohne Ergebnisse, so die Analysten der Helaba.Ein Antrag für eine Fristverlängerung müsste bis Ende dieses Monats eingereicht werden, jedoch lehne die britische Seite dies weiterhin ab. Bis Ende Juli sollten weitere Verhandlungsrunden geführt werden. Ohne eine Eignung würden am 1.Januar 2021 Handelsschranken zwischen der EU und Großbritannien in Kraft treten. Das Schatzamt in Großbritannien versteigere heute drei Titel, welche das lange bis ultralange Laufzeitsegment abdecken. Die Gilt 4,75%, Laufzeit Dezember 2030 rentiere aktuell auf einem Niveau von 0,20%. Der 10J-Spread gegenüber Bundeswertpapieren liege momentan bei 65 Basispunkten. (16.06.2020/alc/a/a) ...

