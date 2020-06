Berlin (ots) - Veganz (https://veganz.de/) erweitert sein Angebot im Bereich veganer Proteine um die Weltneuheit: Bio Protein Drinks mit Buttermilchgeschmack. Egal ob als Protein-Kick nach dem Sport oder als ToGo Artikel gegen den kleinen Hunger - die Veganz Bio Clean Protein Bars 30 und Bio Protein Drinks sind ab sofort im Handel erhältlich. Die weltweit ersten Proteinprodukte mit Klimascore (https://veganz.de/iss-mal-was-fuers-klima/)überzeugen in ihrer Ökobilanz und bringen gesundheitsbewussten Sportlern Nachhaltigkeit in ihr Programm. Dank des Eaternity-Scores sind CO2-Verbrauch, Wasserverbrauch, Tierwohl und Regenwaldschutz für den Käufer direkt auf der Verpackung erkennbar.



Die Protein-Drinks auf Haferbasis sind in den beliebten Sorten Buttermilk Mango Style und Cocoa erhältlich und liefern ganze 12,2 Gramm pflanzliches Protein pro Dose. Cremig und vollmundig im Geschmack sind die Drinks für alle Verbraucher eine hochwertige, vegane Alternative. Das enthaltene Sojaproteinisolat gilt als besonders reine Proteinform. Durch die klimafreundliche Carton Can werden bis zu 60 % weniger CO²-Emissionnen verursacht als bei handelsüblichen Verpackungen. Als weltweit erster Proteindrink mit Klimascore schneiden die Protein-Drinks in den Kategorien Wasserfußabdruck, Tierwohl und Regenwalderhalt mit der Bestnote ab.



Die Protein Bars auf Basis von Erbsen- und Reisprotein enthalten aufgrund der Clean Label Rezeptur keinerlei Zusatzstoffe oder raffinierten Zucker. Die Bio-Riegel liefern 30 % pflanzliches Eiweiß und zudem alle essenziellen Aminosäuren. Es wird weder Soja noch Gluten als Zutat verwendet, was sie auch zu einem geeigneten Snack für Allergiker macht. Dank der drei verschiedenen Sorten Cocoa, Peanut und Coconut ist für jeden Geschmack etwas dabei. In drei der vier Klimascore-Kategorien werden die in Deutschland produzierten Protein Bars mit der vollen Drei-Sterne-Punktzahl bewertet.



Die Protein Drinks sind bei Combi, famila, Globus, Real sowie in ausgewählten Edeka und Rewe Filialen und online bei Amazon und Vekoop erhältlich. Die Sorte Cocoa ist neben weiteren Veganz Produkten ab dem 18.6.2020 bei Lidl in Aktion verfügbar. Die Clean Protein Bars 30 sind bei Globus, Real, Spar Österreich und COOP in der Schweiz sowie in ausgewählten Edeka und Rewe Filialen und online bei Amazon und Vekoop erhältlich.



Medienkontakt:



Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 657 596 21



Original-Content von: Veganz Group AG, übermittelt durch news aktuell

