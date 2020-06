Den ersten Schwung nach unten hat der Deutsche Aktienindex ohne viel Drama hinter sich gebracht. Allerdings ist mehr als fraglich, ob er nun bereits wieder länger in die Gegenrichtung laufen wird. Schon an der schwachen Stabilisierungszone um 11.600 pausierte der jüngste Abverkauf des DAX, was positiv zu werten ist. Doch vorbei wäre die nun laufende Mini-Korrektur dennoch erst, wenn der Markt auch ...

