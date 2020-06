Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen IndexUnternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8Anlass der Studie: Research Update Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Manuel HölzleGBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) hat Corona-Schock gut überstanden und jetzt wieder nahe Allzeithoch Mit einem Kursniveau von rund 130,0 per Anfang Juni 2020 konnte der Qualitäts-Anleiheindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) seine Kurserholung nach dem Beginn der Coronakrise weiter fortsetzen und damit näher an die bisherigen Allzeithochs ran rücken. Wie der Gesamtmarkt, war auch unser Qualitätsindex von dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Kurssturz im Februar/März des laufenden Jahres deutlich betroffen. Nach dem plötzlichen coronabedingten 'Kursrutsch', konnte unser Anleiheindex jedoch auch zu einer deutlichen Erholungsrallye ansetzen und hat sich nach seinem Tiefstand von Mitte März (Kursniveau: 103) mit einem Kursanstieg von rund 30,0% bis zum heutigen Tage wieder deutlich erholt. Hierdurch konnte ein Großteil des 'verlorenen Bodens' wieder gut gemacht werden. Aufgrund des coronabedingten schwierigen Marktumfelds beträgt die Performance unseres GBC MAX für das laufende Jahr -5,33% (YTD-Performance). Hierbei konnte der Qualitätsindex zuletzt von dem allgemeinen Börsenaufschwung deutlich profitieren. Seit seiner Auflage (01.02.2013) befindet sich der Anleiheindex weiterhin mit einem Wertzuwachs von +14,24% deutlich im Plus. Überblick über die im GBC MAX enthaltenen Anleihen (inkl. Anpassungen) XS1713464524 ADLER REAL ESTATE AG XS1695284114 BAYWA AG DE000A2YNQW7 BILFINGER SE DE000A19NPE8 CAPITAL STAGE FINANCE BV DE000A2NBF25 DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG DE000A2AA055 DEUTSCHE ROHSTOFF AG DE000A2GSCV5 DIC ASSET AG DE000A2NBY22 DIOK REALESTATE AG XS1251078009 DOUGLAS GMBH DE000A2YNR08 EKOSEM-AGRAR GMBH DE000A2E4XE4 ETERNA MODE HOLDING GMBH DE000A2GSL68 EUROBODEN GMBH DE000A2YNXQ5 EUROBODEN GMBH DE000A2GSSP3 EYEMAXX REAL ESTATE AG DE000A2TSB16 FCR IMMOBILIEN AG SE0011167972 FERRAT CAPITAL GERMANY GMBH SE0012453835 FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH DE000A2AA030 FUSSBALL CLUB GELSENKIRCHEN DE000A2AA048 FUSSBALL CLUB GELSENKIRCHEN SE0011614445 GAMIGO AG XS2087647645 GRENKE AG DE000A14KEZ4 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE000A255DH9 HORNBACH BAUMARKT AG DE000A19S801 HYLEA GROUP S.A. DE000A2GSD35 INSOFINANCE INDUSTRIAL REAL ESTATE HOLDING DE000A2TSEB6 JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG DE000A2TST99 KATJES INTERNATIONAL GMB XS1560991637 LOUIS DREYFUS CO BV XS1713474168 NORDEX SE XS1853998182 OTTO GMBH & CO KG DE000A2GSB86 PARAGON AG DE000A13SH30 PCC SE DE000A162AQ4 PCC SE XS1555774014 PORR AG XS1785474294 UBM DEVELOPMENT AG DE000A2GSTP1 VEDES AGDie vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21073.pdfKontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 15.06.20 (18:17 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 16.06.20 (09:30 Uhr)übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.