Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit sehr fester Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.356,02 Zählern um 71,96 Punkte oder 3,15 Prozent über dem Montag-Schluss (2.284,06).Marktbeobachter verwiesen auf starke Vorgaben der Übersee-Börsen. Für Auftrieb sorgten vor allem weitere Konjunkturmaßnahmen. So will die US-Notenbank zur Stabilisierung der Finanzmärkte ...

