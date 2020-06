Bei Wirecard steht am Donnerstag (18. Juni) der langersehnte Jahresfinanzbericht für 2019 auf der Agenda. Für den Zahlungsabwickler und alle Beteiligten steht dabei viel auf dem Spiel, doch am Markt überwiegt im Vorfeld bisher der Optimismus. Steht unter der Jahresbilanz ein uneingeschränktes Testat oder nicht? Diese Frage wird Anleger und Analysten wohl vorrangig interessieren, wenn Wirecard am Donnerstag endlich die Bücher öffnet. Der wegen angeblicher Bilanzmanipulationen unter Druck stehende ...

